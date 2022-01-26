Şartlı eğitim yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Şartlı eğitim yardımı parası ne kadar 2022? İlköğretim, ortaöğretim eğitim yardımı...

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI NEDİR?

Gündemde merak edilen konular arasında şartlı eğitim yardımı bulunuyor. Şartlı eğitim yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı MH tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır. Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğretimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere verilir.