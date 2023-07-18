Sakarya Üniversitesi bölümleri 2023! Sakarya Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Sakarya Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Sakarya Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Sakarya Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Alman Dili ve Edebiyatı
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Almanca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
(Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi)
Biyoloji
(Fen Fakültesi)
Coğrafya
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Coğrafya (İÖ)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
(Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Çevre Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Ekonometri
(Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Felsefe
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi )
Fizik
(Fen Fakültesi)
Gazetecilik
(İletişim Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Görsel İletişim Tasarımı
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İletişim Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
İktisat
(Siyasal Bilgiler Fakültesi)
İktisat (İÖ)
(Siyasal Bilgiler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İletişim ve Tasarımı
(İletişim Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi )
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
(Eğitim Fakültesi )
İnsan Kaynakları Yönetimi
(İşletme Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İslam İktisadı ve Finans
(Siyasal Bilgiler Fakültesi)
İşletme
(İşletme Fakültesi)
İşletme (İngilizce)
(İşletme Fakültesi)
Kimya
(Fen Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Maliye
(Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Maliye (İÖ)
(Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Matematik
(Fen Fakültesi)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Mimarlık
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi )
Özel Eğitim Öğretmenliği