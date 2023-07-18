Sakarya Üniversitesi bölümleri 2023! Sakarya Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

(Eğitim Fakültesi ) Psikoloji

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi )

Sağlık Yönetimi

(İşletme Fakültesi)

Sanat Tarihi

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi )

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi )

Sosyal Hizmet

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (İÖ)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (İÖ)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tarih

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tarih (İÖ)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi )

Uluslararası İlişkiler

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İÖ)

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman

(İşletme Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

(Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)

(Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri

(İşletme Fakültesi)