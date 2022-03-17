⛄Rize, Trabzon, Samsun, Kocaeli, Gebze Nevşehir, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? ❄Yarın okul var mı? 18 Mart Cuma kar tatili olan iller: Valilik duyuruları

RİZE, TRABZON, SAMSUN, NEVŞEHİR, KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mart Cuma kar tatii olan iller şöyle:

RİZE

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 18 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali Kemal Çeber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım atmacalarım, tüm hafta tatil olsun diyen atmacalarımın duaları kabul oldu. Çünkü benim atmacalarım çok temiz kalplidir. O temiz kalplerinizden vatana, millete, devlete, şehitlerimize, Rize'mize ve bana bol dua bekleyerek yarın da tatil diyor, ben ve müdürler de sizi seviyoruz." ifadesini kullandı.

Kentte kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününden bu yana eğitim yapılamamıştı.