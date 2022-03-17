⛄Rize, Trabzon, Samsun, Kocaeli, Gebze, Nevşehir, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? ❄Yarın okul var mı? 18 Mart Cuma kar tatili olan iller hangileri?

18 Mart Cuma kar tatili olan iller yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya megakentte 18 Mart'tan 21 Mart'a kadar okulların tatil edildiğini duyurdu. Yerlikaya'nın yanı sıra diğer bir çok il Valiliğinden de peş peşe 'kar tatili' açıklamaları geliyor. Peki Rize, Trabzon, Samsun, Kocaeli, Gebze, Sakarya, Ordu, Nevşehir, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Yarın okul var mı?
RİZE, TRABZON, SAMSUN, NEVŞEHİR, KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
18 Mart Cuma kar tatii olan iller şöyle:
RİZE
Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 18 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Vali Kemal Çeber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım atmacalarım, tüm hafta tatil olsun diyen atmacalarımın duaları kabul oldu. Çünkü benim atmacalarım çok temiz kalplidir. O temiz kalplerinizden vatana, millete, devlete, şehitlerimize, Rize'mize ve bana bol dua bekleyerek yarın da tatil diyor, ben ve müdürler de sizi seviyoruz." ifadesini kullandı.
Kentte kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününden bu yana eğitim yapılamamıştı.
ÇANAKKALE
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de okullar 1 gün tatil edildi. Çanakkale'de ilk ve orta dereceli okullar ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
ÇOMÜ internet sitesinden yapılan duyuruda, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları esnasında Şehrimizde oluşacak yoğunluk nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü Üniversitemizde yüz yüze eğitim öğretime 1 günlük ara verilmiş olup yapılabilen derslerin online yapılması, bu tarihte yapılamayan derslerin telafilerinin 19-20 Mart 2022 tarihlerinde yapılması, Üniversitemizde görev yapan personelin (güvenlik görevlileri, sağlık personeli ve idari birim yöneticileri hariç) aynı gün idari izinli sayılması kararı alınmıştır" denildi.