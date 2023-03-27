Ramazan bayramı 2023 ve 2. dönem ara tatil ne zaman? Ramazan ne zaman bitiyor, Nisan ayı ara tatil ne zaman başlıyor?

Ramazan bayramı 2023 ve 2. dönem ara tatil ne zaman sorusu son günlerde öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından sıkça araştırılır oldu. Deprem felaketi nedeniyle 2. dönem geç başlamıştı. Gözler şimdi Nisan ayı ara tatil tarihlerine çevrildi. Peki Ramazan ne zaman bitiyor, Nisan ayı ara tatil ne zaman başlıyor?