Ramazan bayramı 2023 ve 2. dönem ara tatil ne zaman? Ramazan ne zaman bitiyor, Nisan ayı ara tatil ne zaman başlıyor?

Ramazan bayramı 2023 ve 2. dönem ara tatil ne zaman sorusu son günlerde öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından sıkça araştırılır oldu. Deprem felaketi nedeniyle 2. dönem geç başlamıştı. Gözler şimdi Nisan ayı ara tatil tarihlerine çevrildi. Peki Ramazan ne zaman bitiyor, Nisan ayı ara tatil ne zaman başlıyor?
RAMAZAN BAYRAMI 2023 VE ARA TATİL NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlıyor, 23 Nisan Pazar günü bitiyor. 2. dönem ara tatil de 17 Nisan Pazartesi başlıyor, 20 Nisan Perşembe günü sona eriyor.
RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL BİRLEŞTİRİLDİ Mİ?
Bu sene Ramazan bayramı ve 2. ara tatili hesaplayan vatandaşlar, plan yapmak üzere emin olmak istiyor. Bu kapsamda "Ara tatil ve Ramazan Bayramı birleşecek mi" sorusu gündemde.
3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.
Ramazan Bayramı'nın başlaması ile beraber öğrenciler okula 24 Nisan pazartesi günü dönecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023'te tamamlanacak ve öğrenciler yılsonu karnelerini alacak.