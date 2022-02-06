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    • Eğitim
    • 06.02.2022 14:01
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    • 06.02.2022 14:01
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    PYBS Şubat ayı burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? 2022 İOKBS (PYBS) burs ücreti ne kadar oldu?

    Gündemde en çok araştırılan konular arasında bursluluk sınavı yer alıyor. 2022 Şubat ayının PYBS bursunun yatmasını bekleyenler PYBS yattı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. PYBS Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Peki, PYBS burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? 2022 İOKBS (PYBS) burs ücreti ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    PYBS Şubat ayı burslar yattı mı, ne zaman yatıyor?

    PYBS bursları yoğun ilgi gören konu başlıklarından oluyor. Ortaokuldan 5,6,7,8 sınıflar ve liseden 9,10, 11'nci sınıfların girebildiği sınav sonrası başarılı olan öğrenciler PYBS burs parasını alıyor. PYBS burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? PYBS 2022 ne kadar oldu? İşte detaylar...

    İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

    MEB tarafından şubat ayı İOKBS bursu ödemelerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Ocak ayı ödemelerinin ise ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacağı duyurulmuştu. Buna göre, şubat ayı ödemelerinin de şubat ayının Kesin olarak ödeme tarihi henüz bilinmezken, öğrencilerin hesaplarını kontrol etmelerinde fayda var.

    2022 PYBS BURSU NE KADAR?

    PYBS bursları geçtiğimiz yıl 457 lira olarak hesaplara yaıtırılıyordu. Bu yıl da zamlanacak olan PYBS burslarının 600 TL civarında olması ön görülüyor.

        İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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        Haberler Eğitim PYBS Şubat ayı burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? 2022 İOKBS (PYBS) burs ücreti ne kadar oldu?
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