PYBS Şubat ayı burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? 2022 İOKBS (PYBS) burs ücreti ne kadar oldu?

PYBS bursları yoğun ilgi gören konu başlıklarından oluyor. Ortaokuldan 5,6,7,8 sınıflar ve liseden 9,10, 11'nci sınıfların girebildiği sınav sonrası başarılı olan öğrenciler PYBS burs parasını alıyor. PYBS burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? PYBS 2022 ne kadar oldu? İşte detaylar...
İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?
MEB tarafından şubat ayı İOKBS bursu ödemelerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Ocak ayı ödemelerinin ise ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacağı duyurulmuştu. Buna göre, şubat ayı ödemelerinin de şubat ayının Kesin olarak ödeme tarihi henüz bilinmezken, öğrencilerin hesaplarını kontrol etmelerinde fayda var.
2022 PYBS BURSU NE KADAR?
PYBS bursları geçtiğimiz yıl 457 lira olarak hesaplara yaıtırılıyordu. Bu yıl da zamlanacak olan PYBS burslarının 600 TL civarında olması ön görülüyor.