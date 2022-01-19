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    • Eğitim
    • 19.01.2022 12:02
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    • 19.01.2022 12:02
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    PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 İOKBS PYBS burs ücreti ne kadar oldu? 5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar...

    Gündemde en çok araştırılan konular arasında bursluluk sınavı yer alıyor. 2022 PYBS bursunun yatmasını bekleyenler PYBS yattı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. PYBS, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan burs ücretine 2022 yılında zam geldi. Peki, PYBS burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? 2022 İOKBS (PYBS) burs ücreti ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak 2022?

    PYBS bursları yoğun ilgi gören konu başlıklarından oluyor. Ortaokuldan 5,6,7,8 sınıflar ve liseden 9,10, 11'nci sınıfların girebildiği sınav sonrası başarılı olan öğrenciler PYBS burs parasını alıyor. Peki, PYBS burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? PYBS 2022 ne kadar oldu? İşte konu hakkında merak edilenler...

    PYBS BURSLARI NE KADAR OLACAK?

    PYBS bursları geçtiğimiz yıl 457 lira olarak hesaplara yatırılmaktaydı. Bu yıl da zamlı olarak yatırılacak olan PYBS burslarının 600 TL civarında olması bekleniyor.

    PYBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Geçtiğimiz yıl üç aylık ödeme döneminin (Ekim-Kasım-Aralık) tamamlanmasının ardından bir sonraki ayın ilk günlerinde mal müdürlüklerine gönderilen ödemeler, ay ortası ve sonuna doğru ise öğrencilerin hesabına yatırılıyor.

        İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacaktır. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.
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        Haberler Eğitim PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 İOKBS PYBS burs ücreti ne kadar oldu? 5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar...
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