PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 İOKBS PYBS burs ücreti ne kadar oldu? 5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar...

PYBS bursları yoğun ilgi gören konu başlıklarından oluyor. Ortaokuldan 5,6,7,8 sınıflar ve liseden 9,10, 11'nci sınıfların girebildiği sınav sonrası başarılı olan öğrenciler PYBS burs parasını alıyor. Peki, PYBS burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? PYBS 2022 ne kadar oldu? İşte konu hakkında merak edilenler...
PYBS BURSLARI NE KADAR OLACAK?
PYBS bursları geçtiğimiz yıl 457 lira olarak hesaplara yatırılmaktaydı. Bu yıl da zamlı olarak yatırılacak olan PYBS burslarının 600 TL civarında olması bekleniyor.
PYBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
Geçtiğimiz yıl üç aylık ödeme döneminin (Ekim-Kasım-Aralık) tamamlanmasının ardından bir sonraki ayın ilk günlerinde mal müdürlüklerine gönderilen ödemeler, ay ortası ve sonuna doğru ise öğrencilerin hesabına yatırılıyor.