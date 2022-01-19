PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 İOKBS PYBS burs ücreti ne kadar oldu? 5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar...

PYBS bursları yoğun ilgi gören konu başlıklarından oluyor. Ortaokuldan 5,6,7,8 sınıflar ve liseden 9,10, 11'nci sınıfların girebildiği sınav sonrası başarılı olan öğrenciler PYBS burs parasını alıyor. Peki, PYBS burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? PYBS 2022 ne kadar oldu? İşte konu hakkında merak edilenler...