Polis olmak için TYT’den kaç net yapmak gerekir? 2024 YKS Polislik taban-tavan puanları ve kontenjanları! PMYO için TYT’den kaç puan almak gerekir?

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Türkiye'de polis olma hayali kuran binlerce genç, heyecanla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının bu hafta sonu gerçekleşeceği sınav, polis adaylarının geleceğini şekillendirecek önemli bir adımı oluşturuyor. Ancak polis olmak isteyen gençler için belirsizlikler devam ediyor. PMYO Polislik için TYT'den kaç puan almak gerektiği, adayların kafasındaki en büyük sorular arasında yer alıyor.

POLİS OLMAK İÇİN TYT'DEN EN AZ KAÇ ALMAK GEREKİR? Bildiğiniz gibi PMYO Lise Mezunu Polis alımı YKS-TYT puanı üzerinden yapılmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) TYT oturumundan en az 250 ve üstü ham puan alanlar başvuru yapabilmektedir. Taban puanları sınav başvurusu yapabilmek için en önemli kriterdir. Şehit- görev malülü olanların eş-çocukları ve Emniyet Teşkilatı çalışan ve emeklileri eş-çocukları 200 ham puandan değerlendirilmektedir.