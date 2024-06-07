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Polis olmak için TYT'den kaç net yapmak gerekir? 2024 YKS Polislik taban-tavan puanları ve kontenjanları! PMYO için TYT'den kaç puan almak gerekir?

Türkiye'de polis olma hayali kuran binlerce genç, heyecanla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor. ÖSYM takvimi doğrultusunda bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan YKS, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) adayları için kritik bir adımı oluşturuyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınav, polis adaylarının geleceğini belirleyecek ilk adımı teşkil ediyor.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 23:31 Güncelleme 07 Haziran 2024, 23:31
Polis olmak için TYT’den kaç net yapmak gerekir? 2024 YKS Polislik taban-tavan puanları ve kontenjanları! PMYO için TYT’den kaç puan almak gerekir?

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Türkiye'de polis olma hayali kuran binlerce genç, heyecanla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının bu hafta sonu gerçekleşeceği sınav, polis adaylarının geleceğini şekillendirecek önemli bir adımı oluşturuyor. Ancak polis olmak isteyen gençler için belirsizlikler devam ediyor. PMYO Polislik için TYT'den kaç puan almak gerektiği, adayların kafasındaki en büyük sorular arasında yer alıyor.

POLİS OLMAK İÇİN TYT'DEN EN AZ KAÇ ALMAK GEREKİR?

Bildiğiniz gibi PMYO Lise Mezunu Polis alımı YKS-TYT puanı üzerinden yapılmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) TYT oturumundan en az 250 ve üstü ham puan alanlar başvuru yapabilmektedir. Taban puanları sınav başvurusu yapabilmek için en önemli kriterdir.

Şehit- görev malülü olanların eş-çocukları ve Emniyet Teşkilatı çalışan ve emeklileri eş-çocukları 200 ham puandan değerlendirilmektedir.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PMYO kapsamında polis alımına başvuru için adaylardan bazı şartlar aranacak. Bu kapsamda genel olarak;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

- TYT'den en az 250 ham puan almış olmak,

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak

- Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

KOMİSER YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türk vatandaşı olmak,

- Lise ve dengi okullardan mezun olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi iki yaşından gün almamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak.

- TYT ve AYT'ye girmiş olmak.

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