Pamukkale Üniversitesi bölümleri 2023! Pamukkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Pamukkale Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Pamukkale Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Pamukkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Arkeoloji
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Biyoloji
(Fen Fakültesi)
Biyoloji (KKTC Uyruklu)
(Fen Fakültesi)
Biyomedikal Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)
(Teknoloji Fakültesi)
Coğrafya
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Coğrafya (KKTC Uyruklu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Çevre Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ekonometri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Felsefe
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Fizik
(Fen Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi)
Fransız Dili ve Edebiyatı
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İletişim Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İktisat (İngilizce)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İktisat (İngilizce) (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İktisat (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (İngilizce)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kimya
(Fen Fakültesi)
Kimya Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Maliye (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği