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    • Eğitim
    • 18.07.2023 16:18
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    • 18.07.2023 16:18
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    Pamukkale Üniversitesi bölümleri 2023! Pamukkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Pamukkale Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Pamukkale Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Pamukkale Üniversitesi bölümleri 2023! Pamukkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Pamukkale Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Pamukkale Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Pamukkale Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Pamukkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Arkeoloji
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen Fakültesi)
    Biyoloji (KKTC Uyruklu)
    (Fen Fakültesi)
    Biyomedikal Mühendisliği
    (Teknoloji Fakültesi)
    Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)
    (Teknoloji Fakültesi)
    Coğrafya
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Coğrafya (KKTC Uyruklu)
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Çevre Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)

    Ekonometri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Felsefe
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Fizik
    (Fen Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi)
    Fransız Dili ve Edebiyatı
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Turizm Fakültesi)
    Gıda Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım
    (İletişim Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Hukuk
    (Hukuk Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İktisat (İngilizce)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İktisat (İngilizce) (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İktisat (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

    İngilizce Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İşletme (İngilizce)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İşletme (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kimya
    (Fen Fakültesi)
    Kimya Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Teknoloji Fakültesi)
    Makine Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Maliye
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Maliye (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Matematik
    (Fen Fakültesi)
    Mekatronik Mühendisliği

        (Teknoloji Fakültesi)
        Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
        (Teknoloji Fakültesi)
        Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
        (Teknoloji Fakültesi)
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
        (Teknoloji Fakültesi)
        Mimarlık
        (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
        Okul Öncesi Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Organik Tarım İşletmeciliği
        (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Otomotiv Mühendisliği
        (Teknoloji Fakültesi)
        Otomotiv Mühendisliği (İÖ)
        (Teknoloji Fakültesi)
        Özel Eğitim Öğretmenliği

        (Eğitim Fakültesi)
        Peyzaj Mimarlığı
        (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
        Psikoloji
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
        (Eğitim Fakültesi)
        Rekreasyon Yönetimi
        (Turizm Fakültesi)
        Sanat Tarihi
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Sanat Tarihi (İÖ)
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Sermaye Piyasası
        (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Sosyoloji
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

        Sosyoloji (İÖ)(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Spor Yöneticiliği
        (Spor Bilimleri Fakültesi)
        Şehir ve Bölge Planlama
        (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
        Tarih
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Tarih (İÖ)
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Tekstil Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Tıp (KKTC Uyruklu)
        (Tıp Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği
        (Turizm Fakültesi)
        Turizm Rehberliği
        (Turizm Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği

        (Eğitim Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Finansman
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Lojistik
        (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
        (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Yönetim Bilişim Sistemleri
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

        PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Türk Telekom
        Haberler Eğitim Pamukkale Üniversitesi bölümleri 2023! Pamukkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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