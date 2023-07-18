Pamukkale Üniversitesi bölümleri 2023! Pamukkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Arkeoloji

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Biyoloji

(Fen Fakültesi)

Biyoloji (KKTC Uyruklu)

(Fen Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Coğrafya

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Coğrafya (KKTC Uyruklu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Çevre Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Ekonometri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Felsefe

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Fizik

(Fen Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi)

Fransız Dili ve Edebiyatı

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

(Turizm Fakültesi)

Gıda Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)