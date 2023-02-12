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    • Eğitim
    • 12.02.2023 16:15
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    • 12.02.2023 16:19
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    Özel okullar depremzedelere burs mu verecek? Hangi özel okullar burslu öğrenci alacak? Misafir öğrenci kaydı: misafirogrenci.org

    Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 81 ilde eğitim öğretime ara verildi. Depremden etkilenen 10 ilde okullar 1 Mart'ta diğer 71 ilde ise 20 Şubat'ta açılacak. Depremde başka illere giden öğrenciler için harekete geçildi. Peki Özel okullar depremzedelere burs mu verecek? Hangi özel okullar burslu öğrenci alacak? Misafir öğrenci kaydı nasıl yapılır? Misafir öğrenci kaydı başvuru şartları neler? İşte Depremzede özel okul burslu öğrenci kaydı: misafirogrenci.org kontenjanlar...

    Özel okullar depremzedelere burs mu verecek?

    Özel okullar depremzedelere burs mu verecek, Misafir öğrenci kaydı nedir, nasıl yapılır soruları internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından özel okul dernek ve platformları bir araya gelerek yaptığı açıklamada deprem bölgesinden farklı illere göç eden öğrencilerin özel okullarda ikinci dönem tam burslu okutulacağını duyurdu. İşte detaylar...

    ÖZEL OKULLAR DEPREMZEDELERE BURS MU VERECEK?

    Özel okul dernek ve platformları tarafından yapılan açıklamada "Bölgeden çeşitli illerimize göç eden yavrularımızı ikinci dönem boyunca özel okullarımızda tam burslu olarak (yemek-kitap-eğitim dahil olmak üzere ücretsiz) okutacağımızı bildiriyoruz" denildi.

    HANGI ÖZEL OKULLAR BURSLU ÖĞRENCI ALACAK?

    Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Derneği ( ÖZDER), Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Ankara Eğitim Platformu, bir araya gelerek ortak açıklama yaptı.

    Açıklamada, şöyle denildi:

    "Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremle Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Adana, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde ağır can kayıplarına ve yıkımlara sebep olan yüzyılın en büyük felaketini yaşıyoruz.

    Yaşadığımız bu elim hadise karşısında milletçe büyük bir dayanışmaya imza atıldığını ve bundan sonra da devlet-millet el ele bütün yaralar sarılana kadar bu dayanışmanın süreceğine hiç kuşkumuz yoktur.

    "Çocuklarımızın eğitiminde ciddi aksaklıkların yaşanması kaçınılmaz hale geldi

    Özel okul sektörünü temsil eden dernekler olarak üyemiz olan tüm okullarımızın bu acı olayın hemen akabinde kurucu, öğretmen, öğrenci ve velileriyle birlikte acil yardımlar konusunda nasıl cansiperane bir şekilde harekete geçtiğinin yakın şahidiyiz.

    Bunun ile birlikte bölgede oluşan büyük yıkım göz önüne alındığında deprem bölgesindeki illerimizde bulunan çocuklarımızın eğitiminde ciddi aksaklıkların yaşanması kaçınılmaz hale gelmiş durumdadır. Zaten vatandaşlarımızın büyük bir kısmının deprem bölgesinden ülkemizin diğer illerine göç etmeye başladığını da gözlemliyoruz.

        "İKINCI DÖNEM BOYUNCA ÖZEL OKULLARIMIZ DA TAM BURSLU OLARAK OKUTACAĞIZ"

        Bölgede yeniden normale dönene kadar mevcut durumun devam edeceği anlaşılmaktadır. Eğitimciler olarak göç etmek zorunda kalan yavrularımızın diğer ihtiyaçlarının giderilmesi kadar eğitimlerinin aksamamasının da ülkemizin geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda tüm özel okullarımızın kontenjanları ve imkanları ölçüsünde katılacakları bir büyük dayanışma kampanyasını duyurmak istiyoruz. Bölgeden çeşitli illerimize göç eden yavrularımızı ikinci dönem boyunca özel okullarımız da tam burslu olarak (yemek - kitap - eğitim dahil olmak üzere ücretsiz) okutacağımızı bildiriyoruz.

        MİSAFİR ÖĞRENCİ KAYDI NASIL YAPILIR?

        Bu kapsamda kampanyaya destek olan tüm özel okullarımızın misafir öğrenci kontenjanlarını duyuracağımız online ortak bir platformdan (yakında yayında olacak olan www.misafirogrenci.org üzerinden) ilan edecekler ve ilgili öğrencilerimizin de bu platform üzerinden müracaat etmeleri sağlanmak suretiyle kayıt işlemleri yürütülecektir. Eğitime emek veren ve ülkemizin yarınına yatırım yapan Türkiye'nin eğitimcileri olarak bu süreçte katkımızı en iyi bildiğimiz yoldan yapmayı da misyon olarak görüyoruz. Tüm bu süreçler Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimine açık olacaktır.

        Deprem mağduru öğrencilerimizi özel okullarımıza davet ediyoruz. Öğrencilerimizi kurumlarımızda misafir etmeyi bu elim hadise karşısında milletçe hissettiğimiz büyük acıyı biraz olsun hafifletecek bir fırsat olarak görüyoruz.

        Milletimize tekrar baş sağlığı dilerken el birliği ile bu vahim tabloyu düzelteceğimize olan inancımızı yinelemek istiyoruz.

        Kampanyamıza destek olan ve bu kampanyaya katılan tüm özel okullarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm halkımıza saygıyla duyururuz."

        MİSAFİR ÖĞRENCİ KAYDI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Misafir öğrenci kontenjanından yararlanmak isteyen öğrenciler için gerekli şartlar şöyle:
        1. Öğrencilerin kurumların misafir öğrenci kontenjanı ilan ettikleri sınıf seviyesinde olması gerekiyor.
        2. Başvuracak öğrenci, birinci dönemi depremlerin yaşandığı 10 şehirden birinde bitirmiş olmalı.
        3. Öğrencinin depremden olumsuz etkilendiğini belgeleyebilmesi gerekiyor.

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        Haberler Eğitim Özel okullar depremzedelere burs mu verecek? Hangi özel okullar burslu öğrenci alacak? Misafir öğrenci kaydı: misafirogrenci.org
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