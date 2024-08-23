Özel ELEV Eğitim Vakfı Okulları ve TED arasında iş birliği | Dr. Erkan Şahin: "Büyük başarılara imza atacağımıza inancım tamdır"

Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği (TED) arasında eğitim danışmanlığı iş birliği yapıldı. İş birliği, kurumsal değerlerin yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dr. Erkan Şahin'in konuşması:

Saygıdeğer Misafirler, Kıymetli Konuklar, Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Bugün burada, Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları olarak Türk Eğitim Derneği (TED) ile gerçekleştirdiğimiz Akreditasyon ve Danışmanlık iş birliğimizin tanıtım toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Türk Eğitim Derneği, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 1928 yılında kurulmuş, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biridir. TED, kurulduğu günden bu yana eğitimde kaliteyi ve eşitliği sağlamak amacıyla birçok başarılı projeye imza atmış, sayısız öğrencinin hayatına dokunmuştur. TED'in temel değerleri arasında yer alan "Atatürk İlke ve İnkılaplarına Bağlılık," "Eğitimde Mükemmeliyet," "Fırsat Eşitliği" ve "Toplumsal Sorumluluk" ilkeleri, bugün bizlerin de Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları olarak benimsediğimiz ve üzerine inşa ettiğimiz değerlerdir.

Bizler ELEV Eğitim Vakfı olarak, geleceğin liderlerini yetiştirme vizyonu ile yola çıktık. Eğitim, yalnızca bilgi aktarımı değil; aynı zamanda bireylerin topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olması ve dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemesidir. Bu anlayışla öğrencilerimize, 21. yüzyıl becerilerini kazandırırken, onların sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerine de büyük önem veriyoruz. Vizyonumuz, öğrencilerimizin analitik düşünebilen, yaratıcı, sorumluluk sahibi ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Misyonumuz ise, evrensel değerlere bağlı, yenilikçi, araştırmacı ve eleştirel düşünme becerileri ile donatılmış bireyler yetiştirmektir.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu

Bugün burada gerçekleştirdiğimiz iş birliği, sadece bir eğitim iş birliği olmanın ötesinde, ülkemizin eğitim standartlarını yükseltmek ve Atatürk'ün "muasır medeniyetler seviyesine" ulaşma hedefini gerçekleştirme yolunda atılmış büyük bir adımdır. Atatürk, eğitimin bir milletin çağdaşlaşma yolundaki en önemli araç olduğunu her fırsatta vurgulamıştır. Biz de ELEV Eğitim Vakfı olarak, Atatürk'ün bu anlayışını rehber edinerek, öğrencilerimizi çağdaş ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmeye kararlıyız.

TED ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sadece öğrencilerimize sunduğumuz eğitim kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına da önemli bir adım olacaktır. TED'in sağladığı rehberlik ve akreditasyon hizmetleri, bizlerin eğitim anlayışını ve uygulamalarını daha da ileriye taşıyacaktır.

Değerli misafirler, eğitim bir milletin geleceğe güvenle bakabilmesi için en güçlü temeldir. Bizler, ELEV Eğitim Vakfı olarak bu temeli sağlamlaştırmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda, Türk Eğitim Derneği ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden aldığımız güçle, daha da büyük başarılara imza atacağımıza inancım tamdır.