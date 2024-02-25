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ÖZDEBİR YKS 4 deneme sonuç ekranı 2024! Özdebir Türkiye geneli 4. deneme cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? TYT deneme 4 sonuçları açıklandı mı?

Özdebir tarafından düzenlenen Türkiye Geneli TYT Deneme Sınavı, 23 Şubat'ta başladı ve 26 Şubat'ta sona erecek. Ülke genelinde büyük ilgi gören bu sınav, binlerce öğrenciyi bir araya getirerek Temel Yeterlilik Testi (TYT) konularında kendilerini değerlendirme fırsatı sundu. Öğrenciler, şimdi heyecanla, "ÖZDEBİR Türkiye geneli 4. deneme sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını bekliyorlar.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 09:57 Güncelleme 25 Şubat 2024, 09:57
ÖZDEBİR YKS 4 deneme sonuç ekranı 2024! Özdebir Türkiye geneli 4. deneme cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? TYT deneme 4 sonuçları açıklandı mı?

Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılanan ve 23 Şubat'ta başlayan Özdebir Türkiye Geneli TYT-AYT Deneme Sınavı, binlerce öğrenci için önemli bir heyecan kaynağı haline geldi. Bu sınav, öğrencilere kendi bilgi ve becerilerini değerlendirebilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

ÖZDEBİR TÜRKİYE GENELİ 4. SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz sonuçlar hakkında resmi açıklama gelmedi. Türkiye genelinde uygulanan sınavların kesin sonuçları sınav tarihini izleyen 7-10. günden itibaren alınabilir.

SINAV TAKVİMİ 2024

SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Özdebir deneme sınav sonuçlarına, İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar, Bayiler kurum kodu ve şifreleri ile Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya Telefon Numarası ile "Sınav Sonuçları" modülünden erişebilirler.

ÖZDEBİR DENEME SINAVLARINA NASIL KATILINIR?

Deneme Sınavlarını Uygulamak İsteyen Kurumlar;

Bayimiz olan il ve ilçelerde bayiler ( http://www.ozdebir.org.tr/bayilerimiz ) aracılığı ile

Bayimiz olmayan yerlerde/bayilerle iletişim kurulamama durumunda ise www.ozdebir.org.tr adresindeki; "Online İşlem Merkezi" Modülü'nden https://www.ozdebir.org.tr/online sisteme üye olarak sipariş verebilirler. ("Online İşlem Merkezi"nde yeni kayıt oluşturma Kurumsal Kimlik Bilgileri ile yapılır ve Kurumumuzca onaylanması durumunda sipariş sistemine erişim sağlanır.)

ÖZDEBİR CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Özdebir sınav sonuçları için henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Sınav sonuçlarına, İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar, Bayiler kurum kodu ve şifreleri ile Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya Telefon Numarası ile "Sınav Sonuçları" modülünden erişebilirler.

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