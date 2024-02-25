ÖZDEBİR YKS 4 deneme sonuç ekranı 2024! Özdebir Türkiye geneli 4. deneme cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? TYT deneme 4 sonuçları açıklandı mı?

ÖZDEBİR DENEME SINAVLARINA NASIL KATILINIR?
Deneme Sınavlarını Uygulamak İsteyen Kurumlar;
Bayimiz olan il ve ilçelerde bayiler ( http://www.ozdebir.org.tr/bayilerimiz ) aracılığı ile
Bayimiz olmayan yerlerde/bayilerle iletişim kurulamama durumunda ise www.ozdebir.org.tr adresindeki; "Online İşlem Merkezi" Modülü'nden https://www.ozdebir.org.tr/online sisteme üye olarak sipariş verebilirler. ("Online İşlem Merkezi"nde yeni kayıt oluşturma Kurumsal Kimlik Bilgileri ile yapılır ve Kurumumuzca onaylanması durumunda sipariş sistemine erişim sağlanır.)
ÖZDEBİR CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?
Özdebir sınav sonuçları için henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Sınav sonuçlarına, İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar, Bayiler kurum kodu ve şifreleri ile Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya Telefon Numarası ile "Sınav Sonuçları" modülünden erişebilirler.