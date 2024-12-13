ÖZDEBİR YKS 3 deneme cevap anahtarı 2024! 12-13-14-15 Ocak ÖZDEBİR Türkiye geneli 3. deneme sonuçları açıklandı mı? TYT AYT ozdebir.org.tr sınav sonuç ekranı!

Türkiye genelinde yoğun bir ilgiyle karşılanan ve 12 Ocak'ta başlayan Özdebir Türkiye Geneli TYT-AYT Deneme Sınavı, katılan binlerce öğrenciyi heyecanlandırıyor. Sınav, kendilerini değerlendirmek isteyen öğrencilere önemli bir fırsat sunuyor. İşte merak edilenler...

Henüz sonuçlar hakkında resmi açıklama gelmedi. Türkiye genelinde uygulanan sınavların kesin sonuçları sınav tarihini izleyen 7-10. günden itibaren alınabilir.

SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Özdebir deneme sınav sonuçlarına, İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar, Bayiler kurum kodu ve şifreleri ile Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya Telefon Numarası ile "Sınav Sonuçları" modülünden erişebilirler.

ÖZDEBİR DENEME SINAVLARINA NASIL KATILINIR?

Deneme Sınavlarını Uygulamak İsteyen Kurumlar;

Bayimiz olan il ve ilçelerde bayiler ( http://www.ozdebir.org.tr/bayilerimiz ) aracılığı ile

Bayimiz olmayan yerlerde/bayilerle iletişim kurulamama durumunda ise www.ozdebir.org.tr adresindeki; "Online İşlem Merkezi" Modülü'nden https://www.ozdebir.org.tr/online sisteme üye olarak sipariş verebilirler. ("Online İşlem Merkezi"nde yeni kayıt oluşturma Kurumsal Kimlik Bilgileri ile yapılır ve Kurumumuzca onaylanması durumunda sipariş sistemine erişim sağlanır.)