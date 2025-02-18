Özdebir Türkiye genelinde deneme sınavları uygulamaya devam ediyor. Öğrenciler tarafından özdebir sınav sonuçları hakkındaki detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Özdebir sınav sonuçları açıklandı mı? İşte ozdebir.org.tr sınav sonuç ekranı...
(Takvim Foto Arşiv)
Özdemir Sınav Sonuçlarına Nasıl Erişilir?
SINAV SONUÇ EKRANINA ULAŞMAK İÇİN
Özdebir deneme sınav sonuçlarına ulaşmak için öğrenciler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, kurumlar veya bayiler aracılığıyla erişim sağlayabilirler. Sınav sonuçlarına bakmak isteyen öğrencilerin, T.C. Kimlik Numaralarını veya telefon numaralarını kullanarak "Sınav Sonuçları" modülüne giriş yapmaları yeterlidir.
(Takvim Foto Arşiv)
Deneme Sınavlarına Katılım Süreci Nasıl İlerliyor?
Deneme sınavlarına katılmak isteyen kurumlar için iki seçenek bulunuyor. Özdebir bayisi olan il ve ilçelerde, bayiler aracılığıyla bu sınavlara katılmak mümkün. Bayisi olmayan yerlerde veya bayilerle iletişim kurulamayan durumlarda ise, www.ozdebir.org.tr adresindeki "Online İşlem Merkezi" modülünden sisteme üye olarak sipariş verebilirler.