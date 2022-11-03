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    • Eğitim
    • 03.11.2022 09:10
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    • Son Güncelleme:
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    • 03.11.2022 10:07
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    osym.gov.tr giriş: KPSS Önlisans sonuç ekranı ve puan hesaplama 2022! KPSS Önlisans sınav sonuçları AÇIKLANDI MI?

    KPSS önlisans sonuçları için geri sayım başladı. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adayların katılım sağladığı KPSS önlisans sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre belli oldu. Peki, KPSS Önlisans sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KPSS Önlisans sınav sonuçları AÇIKLANDI MI?

    KPSS Önlisans sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Adaylar sonuçara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler. Peki, KPSS Önlisans sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    SON DAKİKA: KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    2022 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    ''09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

    Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

    KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

    KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru soruldu. Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulan sınavda soru dağılımı ise şöyleydi:

    GENEL YETENEK

    Türkçe: 30 Soru

    Matematik ve Geometri: 30 Soru

    GENEL KÜLTÜR

    Tarih: 27 Soru

    Coğrafya: 18 Soru

    Vatandaşlık: 9 Soru

    Güncel Bilgiler: 6 Soru
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    Haberler Eğitim osym.gov.tr giriş: KPSS Önlisans sonuç ekranı ve puan hesaplama 2022! KPSS Önlisans sınav sonuçları AÇIKLANDI MI?
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