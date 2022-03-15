📌ÖSYM YÖKDİL/1 SINAV SONUÇ TARİHİ | YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2022 yılında 2 kez gerçekleştirilecek. YÖKDİL 1 sınavı geçtiğimiz 13 Mart'ta düzenlenmişti. YÖKDİL 2 sınavı da 28 Ağustos'ta uygulanacak. YÖKDİL 1 sınavına katılan binlerce aday şimdi ÖSYM'den gelecek YÖKDİL sınav sonuç tarihini bekliyor. Peki YÖKDİL sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? Sonuç sorgulama ekranı ve araştırılan soruların yanıtları haberimizde...
YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YÖKDİL sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından bir duyuru henüz yayınlanmasa da sonuçların 29 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor. Aşağıdaki linkten sonuç sorgulama yapabilirsiniz.
👉 ÖSYM YÖKDİL 1 SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
YÖKDİL SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI
2022-YÖKDİL/1 Sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''
13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2022-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 13 Mart 2022 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.'' denildi.
👉 TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI (% 10) İÇİN TIKLAYINIZ