SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM giriş üniversite yerleştirme sonuçları! osym.gov.tr sonuç ekranı

2024 YKS tercih süreci sona erdi ve adaylar geleceklerine yön verecek üniversite tercihlerini yaparak önemli bir aşamayı geride bıraktı. 25 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen bu yoğun dönemin ardından herkesin gözü artık ÖSYM’den gelecek açıklamalarda çevrilmişti. Yeni eğitim-öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu hem adayları hem de aileleri tarafından heyecanla bekleniyordu. ÖSYM'den konu hakkında son dakika açıklaması geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 10:35 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 10:53
ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM giriş üniversite yerleştirme sonuçları! osym.gov.tr sonuç ekranı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun son etabı olan tercih işlemleri yakın bir tarihte sona ermişti.

25 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında tercih heyecanını yaşayan adaylar yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyordu. ÖSYM'den beklenen açıklama geldi.

ÖSYM DUYURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden erişime açıldı.

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.10'dan itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 19–21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN KRİTİK UYARI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını, üniversite kayıtlarının 19-23 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini belirterek, kayıt süreçleriyle ilgili açıklamaların dikkatle takip edilmesi uyarısında bulundu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali ErsoyÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli adaylar, 2024-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt süreçleriyle ilgili açıklamaları dikkatle takip edin. Üniversite yılları hızlı geçer, bu süreci planlı ve nitelikli şekilde sürdürün. Sizler geleceğimizsiniz. Üniversite eğitimlerinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza inancım tamdır. 'Yeniden Büyük Türkiye' sizlerin omuzlarında yükselecek."

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM giriş üniversite yerleştirme sonuçları! osym.gov.tr sonuç ekranı
Siber casusluk ağı çökertildi: 11 kişi tutuklandı!
Türkiye’nin şartlarını kabul eden Instagram’dan ilk somut adım! PKK’lı profilin sözde ’kürdistan’ paylaşımına kısıtlama
ABD’den Türkiye’ye arabuluculuk talebi! Büyükelçi Jeff Flake Orta Doğu’da topyekün savaşın engellenmesi için Ankara’yı işaret etti
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor
AK Parti 23 yaşında! Yeni yaş sloganı belli! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti’nin dünden bugüne kronolojisi
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Ankara’da barış diplomasisi: Heyetler masada
İzmir’deki kan donduran cinayette yeni detay! Hilmiye Tuğba Esgin’i öldüren Şenol Arslan’ın ifadesi ortaya çıktı: Ceset kokmasın diye tiner döküp...
Jose Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye
CANLI TAKİP | İran saldırı için saat vermişti: İsrail’de gergin bekleyiş! ABD basını saldırı için ’son 24 saat’ dedi
Kaçak sünnet hayatını karattı! Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
CHP’deki para kulesi skandalında yeni detaylar! O iş insanı anlattı: Cemevi için bağış yaptım bina aldılar
Eskişehir’de dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim böyle gözaltına alındı | Planı ortaya çıktı
Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da geliyor
Domates tarlada çiftçiler eylemde! Market fiyatları isyan ettirdi! Bakan Şimşek değerlendirdi: Çok aracı var
SON DAKİKA