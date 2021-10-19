ÖSYM YKS sonuç ekranı: 140 puanla 2.ek tercihler ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek yerleştirmelerle üniversite kayıt tarihleri!

Sadece bu yıl geçerli YKS ek tercihlere baraj puanları TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulandı. YKS 2. ek tercihlerle birlikte baraj altı kalan binlerce aday tanınan hak ile tercih yapabildi. 2. ek tercihler 14 Ekim'de başlamıştı. Adaylar 18 Ekim'e kadar tercihlerini tamamladı. Gözler bu kez Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi. Peki 2.ek tercihler ne zaman açıklanacak? 140 puan 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? İşte ÖSYM YKS sonuç ekranı ve YKS 2. ek yerleştirmelerle üniversite kayıt tarihleri!
140 PUANLA 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS 1. ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış ve sonuçlar da 1 Ekim'de açıklanmıştı. 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil. Fakat ilk tercih süreci göz önüne alındığında YKS 2. ek tercih sonuçlarının 26 Ekim'de açıklanacağı öngörülüyor. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama geldiğinda haberimizde yer verilecektir.
YKS 2. EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
YKS 2. ek yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS 2. ek yerleştirmelerle bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Elektronik kayıtlar da 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.