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    • Eğitim
    • 19.10.2021 10:47
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    • 19.10.2021 10:47
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    ÖSYM YKS sonuç ekranı: 140 puanla 2.ek tercihler ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek yerleştirmelerle üniversite kayıt tarihleri!

    YKS 2. ek tercih işlemleri tamamlandı. 140 puanla tercih yapan adaylar sonuçlar için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. 2021 yılında TYT'den 140 puan alan adaylar ve AYT ile YDT'den 170 puan alan adaylar 2. ek tercihlerini 14-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdi. 3. ek tercihler olarak da bilinen 2. ek tercihlerin tamamlanmasıyla birlikte sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Peki 2.ek tercihler ne zaman açıklanacak? 140 puan 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? İşte ÖSYM YKS sonuç ekranı ve YKS 2. ek yerleştirmelerle üniversite kayıt tarihleri!

    takvim.com.tr
    140 puanla 2.ek tercihler ne zaman açıklanacak?

    Sadece bu yıl geçerli YKS ek tercihlere baraj puanları TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulandı. YKS 2. ek tercihlerle birlikte baraj altı kalan binlerce aday tanınan hak ile tercih yapabildi. 2. ek tercihler 14 Ekim'de başlamıştı. Adaylar 18 Ekim'e kadar tercihlerini tamamladı. Gözler bu kez Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi. Peki 2.ek tercihler ne zaman açıklanacak? 140 puan 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? İşte ÖSYM YKS sonuç ekranı ve YKS 2. ek yerleştirmelerle üniversite kayıt tarihleri!

    140 PUANLA 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS 1. ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış ve sonuçlar da 1 Ekim'de açıklanmıştı. 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil. Fakat ilk tercih süreci göz önüne alındığında YKS 2. ek tercih sonuçlarının 26 Ekim'de açıklanacağı öngörülüyor. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama geldiğinda haberimizde yer verilecektir.

    YKS 2. EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

    YKS 2. ek yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

    YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

    YKS 2. ek yerleştirmelerle bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Elektronik kayıtlar da 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?

        2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede;

        a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar,

        b) Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

        ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 2021!

        -Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        -Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        -Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır.

        -Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

        -Nüfus cüzdan fotokopisi.

        -6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)

        -Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)

        -Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

        ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

        E kayıt zorunlu olmamakla birlikte elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınacaktır.

        Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabilir.

        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması şöyle:

        1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.

        2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle
        elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

        3. Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki
        öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.

        4. Elektronik kayıt 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

        5. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen
        programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara
        yerleşen öğrencilerin 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına
        başvurmaları gerekmektedir.

        6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

        7. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi
        ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim
        Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği
        Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için
        elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.

        8. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı
        yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.

        9. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.

        10. Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden
        alabileceklerdir.

        11. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde
        duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları
        durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.
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        Haberler Eğitim ÖSYM YKS sonuç ekranı: 140 puanla 2.ek tercihler ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek yerleştirmelerle üniversite kayıt tarihleri!
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