ÖSYM sınav takvimi 2022 tam liste! KPSS sınavı ne zaman? ALES, YKS, DGS, YDS, YÖKDİL, MSÜ...

ÖSYM tarafından 2022 yılı sınav takvimi yayınlandı. Takvime göre YKS 1. oturumu 18 Haziran'da, 2 oturumu da 19 Haziran'da uygulanacak. KPSS, ALES, YDS, DGS, TUS, MSÜ sınavlarına katılacak milyonlarca aday sınavlarının ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Yayınlanan takvimde sınav tarihlerinin yanı sıra ayrıca sonuç tarihleri de duyuruldu. Peki ALES, YKS, DGS, YDS, YÖKDİL, MSÜ ne zaman? KPSS sınavı hangi tarihte? ÖSYM sınav takvimi 2022 tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2022 TAM LİSTE!
ALES, YKS, DGS, YDS, YÖKDİL, MSÜ, KPSS sınavlarının tarihleri şöyle;
KPSS SINAVI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS Lisans için başvurular 24 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 15-16 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. KPSS sınav tarihleri de şöyle;
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 31.07.2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 06.08.2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 07.08.2022
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 14.08.2022
DGS SINAVI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS 3 Temmuz tarihinde yapılacak ve DGS sınavının başvuruları ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
YKS SINAVI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS sınavı, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihlerinde alınacak.
ALES SINAVI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ALES/1 17 Nisan tarihinde yapılacak ve sınav başvuruları ise 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılacak.
ALES/2 21 Eylül'de yapılacak ve ALES/2 sınav başvuruları 24 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında alacak.
ALES/3 20 Kasım tarihinde yapılacak ve sınav başvuruları 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında yapılacak.