ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ YATTI MI? ÖSYM Sınav Parası Ne Zaman Yatar? YKS TYT, AYT, YDT Görevli Ücretleri Ne Zaman Yatacak?

Her yıl binlerce öğretmenin emek verdiği sınav organizasyonlarında, öğretmenlerin hak ettikleri ücretleri zamanında ve eksiksiz alabilmeleri, motivasyonları için büyük önem taşımaktadır. ÖSYM , bu süreci sorunsuz bir şekilde yönetmek için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

2024 YKS Sınav Görevli Ücretleri

Bu yıl gerçekleştirilen YKS'de, yaklaşık 282 bin öğretmen, 112 bin 695 sınıf ve 6 bin 231 binada görev yaptı. ÖSYM'nin açıkladığı bilgilere göre, TYT oturumu için gözetmenlere 878,12 TL, salon başkanlarına ise 990,30 TL ödeme yapıldı. AYT ve YDT oturumlarında görev alan öğretmenlerin ücretleri ise önümüzdeki günlerde hesaplarına aktarılacak.