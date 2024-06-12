ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ YATTI MI? ÖSYM Sınav Parası Ne Zaman Yatar? YKS TYT, AYT, YDT Görevli Ücretleri Ne Zaman Yatacak?

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bu ödemeler, öğretmenlerin görev yaptıkları sınavın oturum sayısına ve pozisyonlarına göre değişiklik gösterebilir. ÖSYM, ödeme sürecini hızlandırmak ve eğitimcilerin emeklerinin karşılığını zamanında alabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmaktadır.
Ödemelerin Yatırılma Süreci
ÖSYM, sınav görev ücretlerini belirlenen takvime göre yatırmaktadır. Genellikle sınav görevlileri, sınavdan sonraki ilk ayın sonuna kadar ücretlerini almaktadır. Bu süreç, bazen bankacılık işlemlerinin yoğunluğuna veya sınavın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.