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ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ YATTI MI? ÖSYM Sınav Parası Ne Zaman Yatar? YKS TYT, AYT, YDT Görevli Ücretleri Ne Zaman Yatacak?

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görev alan öğretmenlerin alacakları ücretler, her sene sınav takvimi kadar merak edilen bir konu. Özellikle 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında, gözetmen ve salon başkanı gibi görevlerde bulunan eğitimciler, hak ettikleri ücretleri ne zaman alacaklarını sorguluyorlar. Peki YKS TYT, AYT, YDT görevli ücretleri ne zaman yatacak?

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 15:50 Güncelleme 12 Haziran 2024, 15:55
ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ YATTI MI? ÖSYM Sınav Parası Ne Zaman Yatar? YKS TYT, AYT, YDT Görevli Ücretleri Ne Zaman Yatacak?

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Her yıl binlerce öğretmenin emek verdiği sınav organizasyonlarında, öğretmenlerin hak ettikleri ücretleri zamanında ve eksiksiz alabilmeleri, motivasyonları için büyük önem taşımaktadır. ÖSYM, bu süreci sorunsuz bir şekilde yönetmek için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

YKS TYT, AYT, YDT ÖSYM Sınav Görevli Ücretleri Ne Zaman Yatar?

ÖSYM, sınav görevlilerine ödeme yapılmasına dair süreçleri oldukça düzenli bir şekilde işletiyor. Genel olarak, sınav görevi ücretlerinin sınav tarihinden sonra yaklaşık 1-2 ay içinde hesaplara yatırıldığı görülüyor. Özellikle YKS gibi büyük çaplı sınavlarda, öğretmenlerin görev aldıkları oturumların tamamlanmasının ardından ödemeler gerçekleştiriliyor.

2024 YKS Sınav Görevli Ücretleri

Bu yıl gerçekleştirilen YKS'de, yaklaşık 282 bin öğretmen, 112 bin 695 sınıf ve 6 bin 231 binada görev yaptı. ÖSYM'nin açıkladığı bilgilere göre, TYT oturumu için gözetmenlere 878,12 TL, salon başkanlarına ise 990,30 TL ödeme yapıldı. AYT ve YDT oturumlarında görev alan öğretmenlerin ücretleri ise önümüzdeki günlerde hesaplarına aktarılacak.

Ödeme Detayları

Salon Başkanı: 990,30 TL

Gözetmen: 878,12 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bu ödemeler, öğretmenlerin görev yaptıkları sınavın oturum sayısına ve pozisyonlarına göre değişiklik gösterebilir. ÖSYM, ödeme sürecini hızlandırmak ve eğitimcilerin emeklerinin karşılığını zamanında alabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmaktadır.

Ödemelerin Yatırılma Süreci

ÖSYM, sınav görev ücretlerini belirlenen takvime göre yatırmaktadır. Genellikle sınav görevlileri, sınavdan sonraki ilk ayın sonuna kadar ücretlerini almaktadır. Bu süreç, bazen bankacılık işlemlerinin yoğunluğuna veya sınavın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.

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