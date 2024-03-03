ÖSYM MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercihleri ve sözlü mülakatları ne zaman yapılacak?

MSÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercihleri ve mülakatları ne zaman yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci, adaylar arasında merakla beklenirken henüz net bir tarih belirlenmedi. MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair bilgiler, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından hazırlanacak olan tercih kılavuzuyla netleşecek.
Henüz sözlü sınav tarihleri için açıklama bulunmuyor.