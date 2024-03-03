ÖSYM MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercihleri ve sözlü mülakatları ne zaman yapılacak?

Bu pazar gerçekleşecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan adaylar, tercih süreci ve taban puanları hakkında bilgi almak için heyecanla bekliyorlar. İşte MSÜ tercihleri ve taban puanlarıyla ilgili önemli bilgiler...