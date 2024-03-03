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ÖSYM MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercihleri ve sözlü mülakatları ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na hazırlanan adaylar, sonuçların ve sınavdaki soru-cevapların yayınlanacağı tarihleri merakla bekliyor. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan duyuru ile sonuçların yayınlanacağı tarihler belirlendi. Peki, MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu mülakatları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 09:02 Güncelleme 03 Mart 2024, 09:02
ÖSYM MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercihleri ve sözlü mülakatları ne zaman yapılacak?

Bu pazar gerçekleşecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan adaylar, tercih süreci ve taban puanları hakkında bilgi almak için heyecanla bekliyorlar. İşte MSÜ tercihleri ve taban puanlarıyla ilgili önemli bilgiler...

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar günü yapılacak sınavın sonuçları 28 Mart'ta açıklanacak.

MSÜ CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

3 Mart'ta gerçekleşecek MSÜ 2024 sınavının tamamlanmasının ardından aynı gün MSÜ cevap anahtarı ve soru kitapçığının erişime açılması bekleniyor. MSÜ soru ve cevapları ÖSYM adresinden duyuruluyla PDF olarak görüntülenebilecek.

MSÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercihleri ve mülakatları ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci, adaylar arasında merakla beklenirken henüz net bir tarih belirlenmedi. MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair bilgiler, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından hazırlanacak olan tercih kılavuzuyla netleşecek.

Henüz sözlü sınav tarihleri için açıklama bulunmuyor.

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