ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? KPSS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? LİSE KPSS BAŞVURU EKRANI 2024!

KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.