ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? KPSS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? LİSE KPSS BAŞVURU EKRANI 2024!

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.
KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.
2024 KPSS SINAV TARİHLERİ: KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS 2024 Genel Kültür-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz tarihinde,
2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 20 Temmuz tarihinde
2024 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 21 Temmuz tarihinde yapılacak.
2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.