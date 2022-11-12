ÖSYM KPSS ön lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir? Branş bazında sıralama ROBOTU! KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMA LİSTESİ 2022!

ÖSYM duyurdu! Son dakika KPSS ön lisans branş sıralaması açıklandı. Bu gelişme sonrası binlerce KPSS adayı ön lisans branş sıralamalarını araştırmaya başladı. Peki ÖSYM KPSS ön lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir? KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? İşte KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMA LİSTESİ, BRANŞ BAZINDA SIRALAMA ROBOTU, sorgulama ekranı ve tercih tarihi!
KPSS 2022 ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022-KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.
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Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
ÖNLİSANS KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.