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    • Eğitim
    • 12.11.2022 13:22
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    • 12.11.2022 13:22
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    ÖSYM KPSS ön lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir? Branş bazında sıralama ROBOTU! KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMA LİSTESİ 2022!

    SON DAKİKA ÖSYM HABERLERİ! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans branş sıralamalarını erişime açtı. Peki KPSS ön lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte KPSS ön lisans branş sıralama listesi 2022

    takvim.com.tr
    KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMA LİSTESİ 2022!

    ÖSYM duyurdu! Son dakika KPSS ön lisans branş sıralaması açıklandı. Bu gelişme sonrası binlerce KPSS adayı ön lisans branş sıralamalarını araştırmaya başladı. Peki ÖSYM KPSS ön lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir? KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? İşte KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMA LİSTESİ, BRANŞ BAZINDA SIRALAMA ROBOTU, sorgulama ekranı ve tercih tarihi!

    KPSS 2022 ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?

    ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022-KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.

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    Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

    Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

    Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

    ÖNLİSANS KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

    2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

        BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

        ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

        Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

        MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."

        KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercih tarihi hakkında ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere geçen yıl tercihler 30 Aralıkta gerçekleşmişti. Aynı şekilde bu yıl da aralık ayının son haftası tercihlerin başlaması beklenmektedir.

        Duyuru yapılması ile birlikte adaylar tercihlerini "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

        Tercih işlemleri, KPSS-2012 Tercih Kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirebilecek.

        KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı. 2022 KPSS tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimiz üzerinden güncelenecektir.

        Kılavuzun yayınlanmasının ardından ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.
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        Haberler Eğitim ÖSYM KPSS ön lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir? Branş bazında sıralama ROBOTU! KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMA LİSTESİ 2022!
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