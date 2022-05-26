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    • Eğitim
    • 26.05.2022 16:20
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    • 26.05.2022 16:21
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    ÖSYM duyurdu: Son üç yılın sınav soruları erişime açıldı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen sınavların sorularının "http://osym.gov.tr" adresinden erişime açıldığını duyurdu.

    Son üç yılın sınav soruları erişime açıldı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdikleri sınavların sorularının "http://osym.gov.tr" adresinden erişime açıldığını bildirdi.

    Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    "ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz sınavların soruları, 'http://osym.gov.tr' adresimizde 'geçmiş yıllardaki sorular' sekmesinde erişime açılmıştır. Böylelikle 2022 yılına kadar olan sınavlarımızın tüm sorularını kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız."

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