Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan 2023 YKS tercih sonuçları tarihi, birçok öğrenci tarafından merak ediliyor.

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçları AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden ilan edilecek. ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ