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ÖSYM AİS son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2023 YKS bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına dair heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınavın ardından aldıkları puanlar ve başarı sıralamaları doğrultusunda üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, şimdi gözlerini ÖSYM'den gelecek olan tercih sonuçlarının açıklanmasına dikmiş durumda. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 09:12
ÖSYM AİS son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2023 YKS bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan 2023 YKS tercih sonuçları tarihi, birçok öğrenci tarafından merak ediliyor.

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçları AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden ilan edilecek.

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YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

2023 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Geçen yıl YKS tercihleri 5 Ağustos'ta bitmiş sonuçlar 15 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre hesaplandığında 2023 üniversite tercih sonuçlarının 18 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkındaki son dakika gelişmeleri, ÖSYM'nin internet sitesinden takip edilebilir.

2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.


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