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    • Eğitim
    • 17.05.2023 19:00
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    • 17.05.2023 19:00
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    ÖSYM AİS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA! 2023 YKS GİRİŞ BELGELERİ erişime açıldı mı? TYT, AYT, YDT YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

    17-18 Haziran'daki YKS için öğrenciler detayları merak ediyor. Özellikle giriş belgeleri hakkında araştırmalar hızlandı. İşte giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih...

    takvim.com.tr
    YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

    YKS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak sorusu en sık aratılanlar arasında Üniversite sınavı Haziran ayında uygulanacak. Bu nedenle öğrenciler sınav giriş belgeleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. daylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden giriş belgelerini sorgulayabilecek. Peki, YKS 2023 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detayla

    YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    Adaylar, ÖSYM duyurusunun ardından YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır ve nereden bakılır konusuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. 2023 YKS sınav yerleri ve giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Giriş belgelerinin sınav tarihinden 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

    YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

    YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

        ÖSYM YKS TARİHİ NE ZAMAN?

        ÖSYM açıklaması şu şekilde;

        2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

        17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

        18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

        Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
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        Haberler Eğitim ÖSYM AİS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA! 2023 YKS GİRİŞ BELGELERİ erişime açıldı mı? TYT, AYT, YDT YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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