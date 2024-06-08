ÖSYM 2024 YKS kitapçığını imzalamayanlar ne yapacak? YKS ’soru kitapçık numaramı doğru kodladım’ kutucuğunu işaretlemeyi unuttum! Sınavım iptal mi olacak?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024, 8-9 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. Üç oturumdan oluşan bu büyük sınava milyonlarca aday katılacak. Ancak, sınav sonrasında bazı adaylar, "Soru kitapçık numaramı doğru kodladım" kutucuğunu işaretlemeyi unuttuklarını fark ederek ne yapmaları gerektiğini merak etmeye başladı. Peki, ÖSYM 2024 YKS kitapçığını imzalamayanlar için nasıl bir yol izleyecek? İşte detaylar...

YKS "SORU KİTAPÇIĞIMI DOĞRU KODLADIM" KUTUCUĞUNU UNUTANLAR NE YAPACAK? ÖSYM kılavuzunda sınavı ihlal eden durumlar net bir şekilde belirtiliyor. Sınav salonlarında gözetmen öğretmenler öğrencilere başlangıçta optik form ve soru kitapçığındaki kutucukları doldurmayı unutmamak gerektiğini hatırlatıyor. Maalesef sınavda sık yapılan hatalardan biri de kitapçık kutucuğunu işaretlememek oluyor. Adayların buna dikkat etmesi ve gerekli yerleri imzalamayı unutmaması hatırlatılıyor. Öğrencinin zorunlu alanları işaretlememesi sınavın geçersiz olmasına neden oluyor.