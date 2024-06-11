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Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı 2024? Lisede sınıfta kalma şartları neler? Sınıf tekrarı hangi durumlarda yapılır?

Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken, birçok ortaokul öğrencisi ve velisi sınıfta kalma durumu hakkında endişe duymaya başladı. Özellikle derslerinde zorlanan öğrenciler, sınıf tekrarı yapıp yapmayacaklarını merak ediyor. İşte ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda sınıfta kalma ile ilgili tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 21:51 Güncelleme 11 Haziran 2024, 21:51
Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı 2024? Lisede sınıfta kalma şartları neler? Sınıf tekrarı hangi durumlarda yapılır?

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14 Haziran'da karne alacak öğrenciler, sınıfta kalma durumu hakkında merak içinde. "Ortaokulda sınıfta kalma var mı? 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda sınıf tekrarı olacak mı?" gibi sorular sıkça sorulmaya başladı. Özellikle bazı öğrenciler, istemeden devamsızlık sınırını aştıkları için sınıfta kalma korkusu yaşıyor. İşte sınıfta kalma ile ilgili tüm detaylar...

ORTAOKULDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Ortaokulda doğrudan sınıfta kalma yok. Ortaokullarda herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfı geçmesi veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor. Öğretmenlerin ağırlıklı düşüncesi ise öğrencilerin sınıf geçmesi yönünde.

ORTAOKULDA DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALMA VAR MI?

Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu'ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir.

LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Ayrıca 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.

Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.

e-Okul sisteminde sorumluluk sınavlarına katılması gereken öğrencilerin bilgileri esas alınarak yapılan planlamalarda okuldan mezun olamayarak beklemeli durumdaki 12'nci sınıf öğrencileri ile devamsızlık tebligatı yapıldığı halde okula devam etmeyen öğrencilerin, sorumluluk sınav tarihinden 5 iş günü öncesine kadar okul müdürlüğüne bildirimde bulunmaları halinde sorumluluk sınavı planına dahil edilecek.

SINIF TEKRARI EN FAZLA BİR DEFA YAPILABİLECEK

Sınıf Tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılacak.

Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.

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