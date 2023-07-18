Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 18.07.2023 15:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2023 15:57
    ABONE OL

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)
    (Eğitim Fakültesi)
    Biyoloji (İngilizce)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Çevre Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    Endüstriyel Tasarım (İngilizce)
    (Mimarlık Fakültesi)
    Felsefe (İngilizce)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)
    (Eğitim Fakültesi)

    Fizik (İngilizce)(Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fizik Öğretmenliği (İngilizce)
    (Eğitim Fakültesi)
    Gıda Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Gıda Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    İktisat (İngilizce)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
    (Eğitim Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
    (Eğitim Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )

    İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)
    (Eğitim Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
    (Eğitim Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    İstatistik (İngilizce)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İşletme (İngilizce)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    İşletme (İngilizce) (Burslu)
    (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
    İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

        İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
        (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
        Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Kimya (İngilizce)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Kimya Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Kimya Öğretmenliği (İngilizce)
        (Eğitim Fakültesi)
        Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
        (Eğitim Fakültesi)
        Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Maden Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Makine Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
        (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
        Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
        (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
        Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
        (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
        Matematik (İngilizce)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
        (Eğitim Fakültesi)

        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Mimarlık (İngilizce)
        (Mimarlık Fakültesi)
        Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)
        (Eğitim Fakültesi)
        Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
        (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
        Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
        (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
        Psikoloji (İngilizce)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
        (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
        Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
        (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
        Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
        (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
        (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
        (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
        Sosyoloji (İngilizce)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)

        Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
        (Mimarlık Fakültesi)
        Tarih (İngilizce)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
        (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
        Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
        (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
        Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
        (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )

        ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Türk Telekom
        Haberler Eğitim Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
            loading
            SON DAKİKA