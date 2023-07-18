Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)
(Eğitim Fakültesi)
Biyoloji (İngilizce)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
Endüstriyel Tasarım (İngilizce)
(Mimarlık Fakültesi)
Felsefe (İngilizce)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)
(Eğitim Fakültesi)
Fizik (İngilizce)(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fizik Öğretmenliği (İngilizce)
(Eğitim Fakültesi)
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
(Mühendislik Fakültesi)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
İktisat (İngilizce)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
İstatistik (İngilizce)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İşletme (İngilizce)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)