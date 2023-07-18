Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)

(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )

Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Kimya (İngilizce)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Kimya Öğretmenliği (İngilizce)

(Eğitim Fakültesi)

Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)

(Eğitim Fakültesi)

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Maden Mühendisliği (İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )

Matematik (İngilizce)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Matematik Öğretmenliği (İngilizce)

(Eğitim Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce)

(Mimarlık Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)

(Eğitim Fakültesi)

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )

Psikoloji (İngilizce)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )

Sosyoloji (İngilizce)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)