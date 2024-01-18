Onur belgesi kimlere verilir 2024? 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi için ne gerekir? Üstün başarı belgesi ile aynı şey mi?

Eğitim hayatında başarı elde etmek isteyen öğrenciler, takdir, teşekkür ve onur belgesi alma hayalleriyle dolup taşıyor. Ancak bu belgelerin alınma şartları ve kriterleri hala birçok öğrenci için net değil. İşte, öğrencilerin merakla beklediği bilgiler...

ONUR BELGESİ NEDİR?

Onur belgesi, okul içinde ve dışında, arkadaşlarına ve çevresine örnek olacak erdemli davranışlarıyla dikkat çeken öğrencilere, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın verilen belgedir.

ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI

Onur belgesi görgü kurallarına uyan, trafik kurallarına uymada örnek davranışlarda bulunan ve bilişim araçlarını en iyi şekilde kullanan öğrencilere verir. Onur belgesini almaya hak kazanan öğrenciler, yıl sonunda onur belgelerini alabilir. Onur belgesi, başarılı olan öğrencilere takdir veya teşekkür belgeleriyle birlikte verilebilen önemli bir belgedir. Onur belgesi, öğrencilerin örnek davranışları nedeniyle verilen bir belgedir.