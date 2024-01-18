SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Onur belgesi kimlere verilir 2024? 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi için ne gerekir? Üstün başarı belgesi ile aynı şey mi?

Her öğrencinin akademik başarılarına odaklanarak hayalini kurduğu takdir, teşekkür ve onur belgeleri, öğrencilere motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor. Bu belgeler arasında en yüksek hedef onur belgesi olarak kabul edilirken, öğrencilerin kafasındaki sorular da bir hayli fazla. İşte, onur belgesi ile ilgili merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 21:49 Güncelleme 18 Ocak 2024, 21:49
Onur belgesi kimlere verilir 2024? 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi için ne gerekir? Üstün başarı belgesi ile aynı şey mi?

Eğitim hayatında başarı elde etmek isteyen öğrenciler, takdir, teşekkür ve onur belgesi alma hayalleriyle dolup taşıyor. Ancak bu belgelerin alınma şartları ve kriterleri hala birçok öğrenci için net değil. İşte, öğrencilerin merakla beklediği bilgiler...

ONUR BELGESİ NEDİR?

Onur belgesi, okul içinde ve dışında, arkadaşlarına ve çevresine örnek olacak erdemli davranışlarıyla dikkat çeken öğrencilere, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın verilen belgedir.

ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI

Onur belgesi görgü kurallarına uyan, trafik kurallarına uymada örnek davranışlarda bulunan ve bilişim araçlarını en iyi şekilde kullanan öğrencilere verir. Onur belgesini almaya hak kazanan öğrenciler, yıl sonunda onur belgelerini alabilir. Onur belgesi, başarılı olan öğrencilere takdir veya teşekkür belgeleriyle birlikte verilebilen önemli bir belgedir. Onur belgesi, öğrencilerin örnek davranışları nedeniyle verilen bir belgedir.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;

(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak.

2024 ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ NASIL ALINIR?

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Karne günü için saç modelleri 2024! 👗💇‍♀️ Anaokulu, Ortaokul, 1-2-3-4-5-6-7-8. sınıflar için KARNE GÜNÜ kıyafet ve saç önerileri!Karne günü için saç modelleri 2024! 👗💇‍♀️ Anaokulu, Ortaokul, 1-2-3-4-5-6-7-8. sınıflar için KARNE GÜNÜ kıyafet ve saç önerileri!
Karne günü için saç modelleri 2024! 👗💇‍♀️ Anaokulu, Ortaokul, 1-2-3-4-5-6-7-8. sınıflar için KARNE GÜNÜ kıyafet ve saç önerileri!

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu için ikinci geri sayım
Galatasaray-Ümraniyespor | CANLI
Gaziantep BŞB
SON DAKİKA