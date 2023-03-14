Online eğitim bitti mi, uzaktan eğitim ne zaman bitecek son dakika? YÖK Nisan ayında üniversiteler yüz yüze eğitime geçilecek mi?

Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek, uzaktan eğitim bitti mi soruları YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen iki büyük deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' demişti. Fakültelerin yüz yüze eğitime açılacağı tarihle ilgili Özvar'dan önemli açıklamalar geldi. İşte son dakika gelişmelerin detayları...
ÜNIVERSITELER YÜZ YÜZE AÇILACAK MI, NE ZAMAN?
Son dakika eğitim haberleri... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
YÖK Başkanı Erol Özvar, "Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" dedi.
"ÖNEMLİ OLAN NORMALLEŞME SÜRECİNİN BİR AN ÖNCE BAŞLAMASIDIR"
Özvar açıklamasının devamında "Bizler için önemli olan üniversitelerde normalleşme sürecinin bir an önce başlamasıdır. Nisan ayı başları gibi bu aldığımız kararları yeniden değerlendirmek suretiyle imkanların el verdiği ölçüde bu hibrit veya harmanlanmış eğitim sisteminden, yani yüz yüze eğitimi de katmak suretiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizin devamını öngördüğümüzü ifade etmek isterim." dedi.