Online eğitim bitti mi, uzaktan eğitim ne zaman bitecek son dakika? YÖK Nisan ayında üniversiteler yüz yüze eğitime geçilecek mi?

"ÖNEMLİ OLAN NORMALLEŞME SÜRECİNİN BİR AN ÖNCE BAŞLAMASIDIR"

Özvar açıklamasının devamında "Bizler için önemli olan üniversitelerde normalleşme sürecinin bir an önce başlamasıdır. Nisan ayı başları gibi bu aldığımız kararları yeniden değerlendirmek suretiyle imkanların el verdiği ölçüde bu hibrit veya harmanlanmış eğitim sisteminden, yani yüz yüze eğitimi de katmak suretiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizin devamını öngördüğümüzü ifade etmek isterim." dedi.