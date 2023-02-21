6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 yıkıcı deprem sonrası 81 ilde okullar tatil edilmişti. MEB'den bir önceki gün yeni eğitim öğretim takvimi duyuruldu. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde Pazartesi okullar açıldı. Ancak 20 Şubat'ta da Hatay'da 2 büyük deprem meydana geldi. Gözler yine bu noktada MEB'e çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki Okullar uzaktan eğitim mi olacak, tatil uzadı mı 2023? Depremden sonra 81 ilde okullar ne zaman açılacak? Mahmut özer açıklama yaptı mı?
OKULLAR UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK 2023?
Üniversitelerde okullar uzaktan eğitim oldu ancak MEB'e bağlı okullarda uzaktan eğitim şuan için söz konusu değil. Bakan Özer'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
DEPREMDEN SONRA 81 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Valiler, il millî eğitim müdürleri ile kapsamlı bir değerlendirme sonrasında 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını açıklayan Bakan Özer, şunları kaydetti:
👉"Birinci kategoride Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz.
👉İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.
👉Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar verdiğimiz eğitim öğretime ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz."
10 İLDEKİ TÜM HASTANELERDE 1 MART'A KADAR HASTANE SINIFLARI AÇILACAK
10 ili eğitim öğretimle buluşturmada güvenlik odaklı ve tedrici bir şekilde eğitimde normalleşmeyi sağlayacak süreci bugün alınan kararlarla başlattıklarını dile getiren Bakan Mahmut Özer, "Bunlara ilave olarak 10 ilimizde tüm hastanelerde 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açacağız. Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanede gören öğrencilerimiz eğitim almayacak. Ayrıca yedi yirmi dört bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimizin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecekler.