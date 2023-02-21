Okullar uzaktan eğitim mi olacak, tatil uzadı mı 2023? Depremden sonra 81 ilde okullar ne zaman açılacak? Mahmut Özer açıklama yaptı mı?

👉İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.

👉Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar verdiğimiz eğitim öğretime ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz."

10 İLDEKİ TÜM HASTANELERDE 1 MART'A KADAR HASTANE SINIFLARI AÇILACAK

10 ili eğitim öğretimle buluşturmada güvenlik odaklı ve tedrici bir şekilde eğitimde normalleşmeyi sağlayacak süreci bugün alınan kararlarla başlattıklarını dile getiren Bakan Mahmut Özer, "Bunlara ilave olarak 10 ilimizde tüm hastanelerde 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açacağız. Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanede gören öğrencilerimiz eğitim almayacak. Ayrıca yedi yirmi dört bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimizin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecekler.