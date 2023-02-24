OKULLAR TATİL Mİ? 10 ilde okullar ne zaman açılacak? 24-28 Şubat 2023 MEB takvimine göre: İstanbul, Artvin, Mersin, Şanlıurfa...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni takvim gündemde yer alıyor. Deprem felaketi 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Bu noktada okulların hangi illerde ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki okullar açıldı mı? 10 ilde okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR TATİL Mİ?
6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle okullar tatil edilmişti. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başladı. Ancak 10 ilde halen okullar tatil.
10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremin etkilediği illerde eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, 10 ilde okullar üç kategoride açılacak.
Özer, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, eğitim ve öğretime verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.