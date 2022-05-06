Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullarda eğitim ne zaman sona erecek? Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs salgın vakalarındaki hızlı düşüşün ardından maske zorunlululuğu da belli başlı yerelerde kaldırıldı ve bunlara okullar da dahil oldu mu? İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler böylece toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacak.