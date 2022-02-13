Okullar ne zaman kapanacak? MEB – 2. dönem ara tatil hangi tarihte başlayacak? Yüzyüze eğitim devam edecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikici ara tatil tarihi belli oldu ve okulların ne zaman kapanacağı da duyuruldu. Yüzyüze eğitimin devamıyla ilgili de MEB Bakanı açıklaması gelmişti. İşte ayrıntılar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam edecek. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
Takvimde bir değişiklik olmayacağını "7 Şubatta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" sözleriyle duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin 20'nci Geleneksel Eğitim Sempozyum'unda konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu.
İkinci dönemin başlangıcıyla ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara da değinen Bakan Özer, şunları söylemişti: