Okullar ne zaman açılacak sorusuna Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yanıt geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma yol açan iki büyük depremin ardından okullar tatil edildi. Bakan Özer, hangi illerde okulların kaç gün tatil olacağını açıkladı. Peki OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Okullar 1 Mart'ta mı açılacak? MEB son dakika açıklama! Hangi illerde okullar 1 Mart'a kadar tatil edildi?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Son dakika... 10 ilde okullar 1 Mart'a kadar tatil edildi. 71 ilde ise 20 Şubat'ta dersler başlayacak.
HANGİ İLLERDE OKULLAR 1 MART'A KADAR TATİL EDİLDİ?
Karara göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta açılacak.
Kalan 71 ilde de 20 Şubat 2023 Pazartesi günü öğrenciler 2. döneme başlayacak.