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    • Eğitim
    • 16.02.2023 17:18
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    • 16.02.2023 17:21
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    Okullar ne zaman açılacak 2023 2.dönem deprem? Okullar 1 hafta tatil mi, 20 Şubat okullar açılıyor mu? MEB son dakika açıklama!

    Okullar ne zaman açılacak sorusu Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. 10 ili etkileyen deprem nedeniyle önce 13 Şubat'a kadar okullar tatil edilmişti. Daha sonra yapılan açıklamada tatilin 20 Şubat'a kadar uzatıldığı duyurulmuştu. Ancak deprem bölgesindeki okulların 1 Mart'a kadar kapalı kalması kararlaştırıldı. Peki hangi illerde okullar ne zaman açıklacak? Okullar ne zaman açılacak 2023 2 dönem deprem? Okullar 1 hafta tatil mi, 20 Şubat okullar açılıyor mu? İşte MEB son dakika açıklamaları...

    Okullar ne zaman açılacak 2023 2.dönem deprem?

    Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) flaş karar! Hangi illerde okullar ne zaman açıklacak belli oldu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 2 büyük deprem meydana geldi. Depremden 10 il etkilenirken okullar da tatil edildi. 2. döneme henüz başlayamayan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında sıkça konuya ilişkin bilgiler araştırılıyor. İşte Bakan Özer'in son dakika kritik açıklamaları...

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023 2. DÖNEM DEPREM?

    71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor. 10 ilde ise okullar 1 Mart'ta kadar kapalı olacak.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okullar için şu açıklamalarda bulundu;

    "71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz.

    Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de."

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        "YENİ ÖĞRETMENLER DE ATAYACAĞIZ"

        Bakan Özer, ''İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz.

        AİLESİNİ KAYBEDEN ÖĞRETMENLER

        O öğretmenlerimizin hepsini idari izinli sayıyoruz. Aynı zamanda psikososyal destekle ilgili de destekleri veriyoruz.

        SINAV TARİHLERİ HAKKINDA

        Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

        Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizden talimat almadan bölgede çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Soba üreten meslek liselerinin fedakar cefakar öğretmenlerimize, arama kurtarmaya destek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum." dedi.
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        Haberler Eğitim Okullar ne zaman açılacak 2023 2.dönem deprem? Okullar 1 hafta tatil mi, 20 Şubat okullar açılıyor mu? MEB son dakika açıklama!
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