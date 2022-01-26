Geçen hafta milyonlarca öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline merhaba dedi. Milyonlarca öğrenci merakla bekledikleri tatile kavuştu. Ancak elbette tatil de bitecek. Tatilin ardından ikinci dönemin ne zaman başlayacağı, okulların ne zaman açılacağı ve tatilin uzatılıp uzatılmayacağı da öğrenciler tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimi 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
15 TATİL UZATILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir." dedi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.
Hafta sonu tatilinin ardından 24 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili, 2 hafta sürecek ve 4 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.