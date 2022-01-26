Geçen hafta milyonlarca öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline merhaba dedi. Milyonlarca öğrenci merakla bekledikleri tatile kavuştu. Ancak elbette tatil de bitecek. Tatilin ardından ikinci dönemin ne zaman başlayacağı, okulların ne zaman açılacağı ve tatilin uzatılıp uzatılmayacağı da öğrenciler tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimi 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte detaylar...