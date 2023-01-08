Okullar 4 gün, tatil 3 gün mü olacak? Son dakika 2023 MEB okullar kaç gün olacak? Okullar 3 gün tatil mi edildi?

OKULLAR 4 GÜN, TATİL 3 GÜN MÜ OLACAK?

Öncelikle şunu belirtelim ki, ülkemizde 4 gün okul ve 3 gün tatil sistemi söz konusu değil. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) resmi bir açıklama bulunmazken İngiltere'de velileri ikiye bölen talep hakkında detaylar şöyle;