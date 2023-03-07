Okullar 3 gün tatil 4 gün okul mu olacak son dakika? MEB- Mahmut Özer açıklama var mı? Dersler 4 gün mü olacak?

OKULLARIN 4 GÜN OLMASINA VELİLER TEPKİLİ

Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu.

Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.