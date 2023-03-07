Okullar 3 gün tatil 4 gün okul mu olacak son dakika? MEB- Mahmut Özer açıklama var mı? Dersler 4 gün mü olacak?

4 gün okul, 3 gün tatil iddiaları gündemde yer alıyor. İzlanda'nın ardından İngilterede de haftada 4 gün okula gidilmesine yönelik hazırlıklar başladı. Peki Avrupa'da çıkan haberlerin ardından Türkiye'de de konuyla ilgili çalışmalar var mı merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
OKULLAR 3 GÜN TATİL 4 GÜN OKUL MU OLACAK?
Ülkemizde 3 gün tatil 4 gün okul uygulaması hakkında şuan için alınmış bir karar bulunmuyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiği taktirde haberimizde eklenecektir.
Öte yandan Avrupa'da 4 gün okul, 3 gün tatil iddialarıvelileri ayağa kaldırdı.
İzlanda'nın ardından bu kez İngiltere haftada 4 gün okula gidilmesine yönelik hazırlıklar gerçekleştirmeye başladı. Ülkede Okul ve Kolej Liderleri Derneği geçtiğimiz aylarda, artan maliyetler nedeniyle bu düzenlemeyi desteklediklerini duyurdu.
Dernek açıklamasında, 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi.