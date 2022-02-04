Okullar 1 hafta uzatıldı mı? Okullar ne zaman, hangi gün açılacak? 7 Şubat Pazartesi tüm okullar açılıyor mu 2022?

Yarıyıl tatiline giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulların ne zaman açılacağı kesinleşti. 15 tatil uzatılacak mı? sorusu da merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Özer, ikinci dönemin hangi tarihte başlayacağını duyurdu. Bu gelişmelerle birlikte öğrenciler, "Okullar ne zaman, hangi gün açılacak? 7 Şubat Pazartesi okullar açılıyor mu? Okullar 1 hafta uzatıldı mı? işte tüm merak edilenler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Milli Eğitim Bakanı Özer, okullarda tatilin uzamayacağını ve ikinci dönemin yüz yüze devam edeceğini söyledi. Özer, şu açıklamalarda bulundu;
Öğrencilerimiz, 5 aydan beri her gün okullarında maskelerle ders dinlediler.Dersteki etkinliklere katıldılar. Öğretmenlerimiz haftada 5 gün maskelerle ders anlattılar. Özellikle öğretmenlerimiz, aşılanma oranlarının yüksekliğiyle bu sürecin başarılı bir şekilde devam etmesine çok büyük katkı sundular ve inşallah 7 Şubat'ta aynı kararlılıkla 81 ilde, tüm ilçelerimizde, okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz yani 'Omicron' salgını ve vaka sayılarındaki artıştan dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz. Bununla ilgili zaman zaman kamuoyunda farklı değerlendirmeler oluyor.
Biz son 5 ayda şunu gösterdik. Tüm velilerimizle öğretmenlerimizle öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır ve okullar sadece öğrenme yerleri değildir.