Okullar ne zaman açılacak sorusu Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. 10 ili etkileyen deprem nedeniyle önce 13 Şubat'a kadar okullar tatil edilmişti. Daha sonra yapılan açıklamada tatilin 20 Şubat'a kadar uzatıldığı duyurulmuştu. Ancak deprem bölgesindeki okulların 1 Mart'a kadar kapalı kalması kararlaştırıldı. Peki hangi illerde okullar ne zaman açıklacak? Okullar ne zaman açılacak 2023 2 dönem deprem? Okullar 1 hafta tatil mi, 20 Şubat okullar açılıyor mu? İşte MEB son dakika açıklamaları...