Okullar ne zaman açılacak sorusu Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. 10 ili etkileyen deprem nedeniyle önce 13 Şubat'a kadar okullar tatil edilmişti. Daha sonra yapılan açıklamada tatilin 20 Şubat'a kadar uzatıldığı duyurulmuştu. Ancak deprem bölgesindeki okulların 1 Mart'a kadar kapalı kalması kararlaştırıldı. Peki hangi illerde okullar ne zaman açıklacak? Okullar ne zaman açılacak 2023 2 dönem deprem? Okullar 1 hafta tatil mi, 20 Şubat okullar açılıyor mu? İşte MEB son dakika açıklamaları...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023 2. DÖNEM DEPREM?
71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor. 10 ilde ise okullar 1 Mart'ta kadar kapalı olacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okullar için şu açıklamalarda bulundu;
"71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz.
Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz." ifadelerini kullandı.