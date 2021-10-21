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    • Eğitim
    • 21.10.2021 22:23
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    • 21.10.2021 22:38
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    Okul pansiyon ücretleri 2022 ne kadar, kaç TL? MEB ilköğretim ve ortaöğretim okul pansiyon ücretleri miktarı belli oldu!

    Milyonlarca öğrenci ve velisi Okul pansiyon ücretleri 2022 ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri MEB tarafından açıklandı ve hemen sorgulanmaya başlandı. İlköğretim ve ortaöğretim eğitimini alan binlerce öğrenci okul pansiyonlarında kalarak daha rahat bir eğitim hayatı sürüyor, peki ödenecek miktar 2022 yılında artacak mı? MEB ilköğretim ve ortaöğretim okul pansiyon ücretleri miktarı hakkında merak edilen bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Okul pansiyon ücretleri 2022 ne kadar, kaç TL?

    Okul pansiyon ücretleri 2022 ne kadar, kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilköğretim ve ortaöğretim okul pansiyon ücretleri miktarını açıkladı ve gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Hem veliler hem de öğrenciler eğitim hayatında oldukça öneme sahip olan okul pansiyon ücretleri 2022 ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    2022 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM PANSİYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ilköğretim özel eğitim okullarında yüzde 69,4, diğer ilköğretim ile ortaöğretim kurumlarında yüzde 12,9, mesleki eğitim kurumlarında ise yüzde 12,8 artış olacak.

    2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 12,9 artışla 4 bin 540 liraya yükselecek.

        Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de yüzde 12,8 artacak ve 5 bin 100 liraya çıkacak. Bütçe kanunu teklifinde, gelecek yıl ilköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücretleri okul türlerinde ayrı bir kalem olarak belirtildi. Böylelikle bu yıl 4 bin 20 lira olan pansiyon ücretleri 2022'de yüzde 69,4 artışla 6 bin 810 liraya yükselecek.
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        Haberler Eğitim Okul pansiyon ücretleri 2022 ne kadar, kaç TL? MEB ilköğretim ve ortaöğretim okul pansiyon ücretleri miktarı belli oldu!
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