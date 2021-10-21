Okul pansiyon ücretleri 2022 ne kadar, kaç TL? MEB ilköğretim ve ortaöğretim okul pansiyon ücretleri miktarı belli oldu!

Okul pansiyon ücretleri 2022 ne kadar, kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilköğretim ve ortaöğretim okul pansiyon ücretleri miktarını açıkladı ve gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Hem veliler hem de öğrenciler eğitim hayatında oldukça öneme sahip olan okul pansiyon ücretleri 2022 ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
2022 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM PANSİYON ÜCRETLERİ NE KADAR?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ilköğretim özel eğitim okullarında yüzde 69,4, diğer ilköğretim ile ortaöğretim kurumlarında yüzde 12,9, mesleki eğitim kurumlarında ise yüzde 12,8 artış olacak.
2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 12,9 artışla 4 bin 540 liraya yükselecek.