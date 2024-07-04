2024-2025 eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, on binlerce veli ve öğrenci heyecanla okul yolunu gözlüyor. Peki, Okul kayıtları ne zaman başlıyor 2024? İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman alınacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi!

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?



İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.