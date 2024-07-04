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Okul kayıtları ne zaman başlıyor 2024? İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman alınacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi!

Veliler ve öğrencilerin gözü kulağı yeni eğitim dönemi hazırlıklarına çevrildi. Tatil devam ederken bir yandan da "2024-2025 okul kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusu gündemde yerini almaya başladı. Özellikle ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak çocukların aileleri, kayıt dönemlerini merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 10:55 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 10:55
Okul kayıtları ne zaman başlıyor 2024? İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman alınacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi!

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2024-2025 eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, on binlerce veli ve öğrenci heyecanla okul yolunu gözlüyor. Peki, Okul kayıtları ne zaman başlıyor 2024? İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman alınacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi!

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.



Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 yılı eğitim takvimle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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