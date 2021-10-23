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    • Eğitim
    • 23.10.2021 15:44
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    • 23.10.2021 15:44
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    Okul ara tatili ne zaman 2021? Kasım ilk ara tatil, sömestr ne zaman? Okul sınavları yapılacak mı, ertelenecek mi?

    Kasım ara tatili ne zaman 2021? MEB ara tatil, sömestr hangi tarihte? Okul sınavları iptal mi edilecek, ertelenecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Peki yeni dönem tatilleri hangi tarihlerde? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi gündemde yoğun ilgi görüyor ve sıklıkla araştırılıyor. Birinci dönem sınavların uygulanıp uygulanmayacağı da araştırma konusu oldu. İşte konuya dair tüm bilgiler ve MEB tarafından yapılan önemli açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Okul ara tatili ne zaman 2021?

    Milyonlarca öğrenci ve velisi Kasım ara tatili ne zaman 2021? Sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs nedeniyle uzun süre online olarak devam eden eğitim 6 Eylül itibariyle yüzyüze olarak başladı ve şimdi ise ilk ara tatilin ne zaman olduğu merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre ara tatil, sömestr hangi tarihte? Diğer yandan kronik hastalığı olan, koronavirüs nedeniyle sınıfı kapatılan ve eğitime ara veren öğrenciler için birinci dönem sınavlarının sınavlarının yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki Okul sınavları iptal mi edilecek, ertelenecek mi? İşte ayrıntılar…

    KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2021?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında iki ara tatil, bir yarıyıl tatili ve yaz tatili uygulayacak. Öğrenciler, ilk ara tatillerini Kasım ayında yapacak. İşte tatil tarihleri;

    Birinci ara tatil 15-19 Kasım 2021

    Sömestr Tatili 24 Ocak-4 Şubat 2022

    İkinci ara tatil 11-15 Nisan 2022

    17 Haziran 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu.

    OKUL SINAVLARI İPTAL Mİ EDİLECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de birinci döneme başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime tam zamanlı geçilmesinin ardından ölçme ve değerlendirme ile ilgili alınan kararlar öğrenciler ile paylaşıldı.

        Birinci dönem sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin sınavları da okul ortamlarında düzenlenecek.

        Covid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı oldukları için eğitime ara verilen sınıflarda eğitim alan öğrenciler ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı oldukları okullarda sınav olacak.

        MAZERETSİZ OKULA GİTMEYEN ÖĞRENCİLER DEVAMSIZ SAYILACAK!

        Bu yıl okullarda devam zorunluluğu aranacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı yönetmelikte toplam devamsızlık hakkı 30 gün olarak açıklandı. Ancak Lise 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri mazeret bildirmeden en fazla 10 gün devamsızlık yapabilecek. 20 günlük kısım için ise okul yönetimlerine doktor raporu veya geçerli bir mazeret bildirilecek.

        Yayınlanan yönetmelikte ortaokul öğrencileri için bir devamsızlık sınırı bulunmuyor. 20 günden fazla devamsızlık yapan öğrencilerin sınıfını geçmesine veya kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor. Pandemi nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler dönem başında e-Nabızdan aldıkları belgeler ile okul yönetimlerine devamsızlıklarının sayılmaması için başvurmuştu.

        BU YIL BAŞARISIZLIK DURUMUNDA SINIFTA KALMA OLACAK!

        Okullarda sınavlar yüz yüze olarak gerçekleştirileceği için bu dönem sınıf geçme veya kalma durumlarına öğrencilerin aldıkları notlar direkt olarak etki edecek. İlkokul 1,2,3,4. sınıflarda yönetmelik gereği sınıfta kalma bulunmazken ortaokul ve liselerde öğrenciler sınıf tekrarına bırakılabilir. Lise 9,10,11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması (birinci dönem ve ikinci dönem notları) 50'nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olanlar sınıfta kalacak. Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıflarda ise bir dersten yıl sonu başarı puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfta kalıp kalmamasına şube öğretmenler kurulu karar verecek.
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        Haberler Eğitim Okul ara tatili ne zaman 2021? Kasım ilk ara tatil, sömestr ne zaman? Okul sınavları yapılacak mı, ertelenecek mi?
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