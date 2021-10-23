Okul ara tatili ne zaman 2021? Kasım ilk ara tatil, sömestr ne zaman? Okul sınavları yapılacak mı, ertelenecek mi?

Milyonlarca öğrenci ve velisi Kasım ara tatili ne zaman 2021? Sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs nedeniyle uzun süre online olarak devam eden eğitim 6 Eylül itibariyle yüzyüze olarak başladı ve şimdi ise ilk ara tatilin ne zaman olduğu merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre ara tatil, sömestr hangi tarihte? Diğer yandan kronik hastalığı olan, koronavirüs nedeniyle sınıfı kapatılan ve eğitime ara veren öğrenciler için birinci dönem sınavlarının sınavlarının yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki Okul sınavları iptal mi edilecek, ertelenecek mi? İşte ayrıntılar…
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2021?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında iki ara tatil, bir yarıyıl tatili ve yaz tatili uygulayacak. Öğrenciler, ilk ara tatillerini Kasım ayında yapacak. İşte tatil tarihleri;
Birinci ara tatil 15-19 Kasım 2021
Sömestr Tatili 24 Ocak-4 Şubat 2022
İkinci ara tatil 11-15 Nisan 2022
17 Haziran 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu.
OKUL SINAVLARI İPTAL Mİ EDİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de birinci döneme başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime tam zamanlı geçilmesinin ardından ölçme ve değerlendirme ile ilgili alınan kararlar öğrenciler ile paylaşıldı.