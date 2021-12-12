Binlerce öğretmenin beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika sevindiren açıklama geldi. Peki; Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, kimleri kapsıyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi kabul edildi mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne?
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özer; ''Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek'' dedi.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEKLİFİ İÇERİĞİ NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
Bilindiği üzere hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu bulunuyor. Ancak bu zamana kadar öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Hal böyle olunca öğretmenler de bir süredir kendileri için bir kanun oluşturulmasını istiyordu. Beklenti içerisindeki öğretmenlere sevindiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriğinde neler olacak; Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları yer alacak.