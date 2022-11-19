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    • Eğitim
    • 19.11.2022 11:02
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    • 19.11.2022 12:52
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    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sona erdi! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sona erdi. Yüksek lisansı bulunan 94 bin 606 öğretmen uzman, doktorası bulunan 257 öğretmen ise başöğretmenlik sınavından muaf tutuluyor. Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde düzenlenen sınav 150 dakika sürdü. Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta açıklanacak

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    100 soru 150 dakika! Buyrun hocam

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sona erdi.




    ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI | VİDEO İZLE

    100 SORU 150 DAKİKA
    Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde düzenlenen sınav 150 dakika sürdü.

    Sınavda 5'er seçenekli 100 soru soruldu. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

    Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek. Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

        SINAVA 595 BİN 598 KİŞİ BAŞVURDU
        Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği"ne göre öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

        Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99'u yani 606 bin 185'i eğitimlerini tamamladı.

        Uzman öğretmenliğe, bu eğitimleri tamamlayan ve yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan, başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, eğitimleri tamamlamış öğretmenler başvurdu.

        Sınava toplam başvuru sayısı 595 bin 598 oldu.

        Türkiye'de halen 75 bin 506 uzman öğretmen, 89 başöğretmen bulunuyor.

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        Haberler Eğitim Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sona erdi! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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