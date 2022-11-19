Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı: Yarım milyondan fazla öğretmenin sınav heyecanı

Eğitim sistemindeki 75 bin 506 uzman öğretmen sayısı, sınavdan muaf olan 94 bin 606 yeni uzman öğretmenle birlikte 170 bin 112'ye, 89 olan başöğretmen sayısı da sınavdan muaf olan 257 öğretmenle 346'ya çıkacak.

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