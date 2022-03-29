Öğretmen ataması ne zaman 2022? Öğretmen ataması olacak mı, tarih verildi mi? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi…

Öğretmen ataması ne zaman 2022? Öğretmen ataması olacak mı, tarih verildi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya dair açıklama geldi ve detaylar belli oldu. MEB'e bağlı okullarda öğretmenlik yapma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi gelecek açıklamaları yakından takip ediyordu. İşte konuya dair son gelişmeler...
YÜZYÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?
Okul, pandemi etkisi azalır azalmaz ilk açılması gereken yerdir. Bir buçuk yıl aradan sonra ülkemizde yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde tüm sınıf seviyelerinde, tüm kademelerde devam edebilmek bizim başarımız. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize bu süreçte çok teşekkür ederiz. Annelere özellikle çok teşekkür etmek lazım. Pandemi sürecinde çocuklarına çok destek oldular.
Öğrenme kaybıyla ilgili bir problemimiz yok. Pandemide yaşanan eksiklikleri kapatmak için çabalıyoruz, telafi edeceğiz. Ailelerin de destek vereceğinden şüphem yok.
Çocuklar arasındaki akademik başarı farkının sebebi okul öncesi eğitime dayanıyor. Bu sebeple okul öncesi eğitime çok önem veriyorum. Özel eğitim anaokullarımızın sayısını da arttıracağız. Onları unutmuyoruz.
İSTANBUL'A 1000 ANA OKULU YAPACAĞIZ
İstanbul'a 1000 tane anaokulu yapacağız. Arazi bulmada sıkıntılar yaşıyoruz ancak çözeceğiz.
Sektör temsilcileri mesleki liselerin mezun vermesini bekliyor. Biz sektör temsilcileriyle beraber planlamalar yapıyoruz. Şu anda güncellenmemiş mesleki eğitim lisemiz yok.
N95 maske makinasını kendi kendine üreten meslek lisemiz var. Artık mesleki eğitim liseleri üretimde farklı bir boyuta ulaştı.