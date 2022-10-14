Öğrencilere ulaşım desteği başvuru FORMU! Ulaşım desteği kimlere verilecek? 2022 Ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

Üniversite öğrencilerine yılda 2 kez sağlanacak ulaşım desteği hakkında Bakan Yanık'tan açıklama geldi. Yanık, yılda iki kez verilecek ulaşım desteğinin ayrıntılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız sosyal yardımların, sosyal desteklerin tamamının dayandığı mevzuat 3294 sayılı kanun. Bu programımızda ilk kez uygulanan bir destek. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin üniversite öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak, ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş biletlerini biz temin edeceğiz.