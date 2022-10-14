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    • Eğitim
    • 14.10.2022 16:28
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    • 14.10.2022 16:29
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    Öğrencilere ulaşım desteği başvuru FORMU! Ulaşım desteği kimlere verilecek? 2022 Ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceğini duyurmuştu. Farklı şehirlerde eğitim gören öğrencilerin yararlanabileceği bu destekten faydalanmak isteyenler başvuru için harekete geçti. Peki 2022 Ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak? Ulaşım desteği kimlere verilecek, şartları neler? İşte Öğrencilere ulaşım desteği başvuru FORMU!

    ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU FORMU!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuşmasında öğrencilere seslenerek yeni bir destek başlattıklarını duyurdu. Müjdeli haberin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan detaylar geldi. Peki Ulaşım desteği kimlere verilecek? 2022 Ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak?

    ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

    Üniversite öğrencilerine yılda 2 kez sağlanacak ulaşım desteği hakkında Bakan Yanık'tan açıklama geldi. Yanık, yılda iki kez verilecek ulaşım desteğinin ayrıntılarına ilişkin şunları kaydetti:

    "Bizim yaptığımız sosyal yardımların, sosyal desteklerin tamamının dayandığı mevzuat 3294 sayılı kanun. Bu programımızda ilk kez uygulanan bir destek. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin üniversite öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak, ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş biletlerini biz temin edeceğiz.

    Öğrenci arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat ederek, ulaşım biletlerini de ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz.''

    ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Üniversite ulaşım desteği başvurularıyla ilgili henüz bir tarih belirtilmedi. Konuya dair resmi açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

        ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

        Öte yandan ''500 lira tek yön mü?" sorusu üzerine Yanık, "Her bir birey için evet 500 lira. 2023 yılında bu destek miktarımız 750 lira olacak. Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağını öngörüyoruz. Ödemeler doğrudan doğruya öğrenci arkadaşlarımızın IBAN hesaplarına vakıflarımız tarafından yapılacak." bilgisini paylaştı.

        Yanık, öğrencinin geri dönüşünde de biletini ibraz etmek şartıyla ulaşım yardımından faydalanabileceğini söyledi.
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        Haberler Eğitim Öğrencilere ulaşım desteği başvuru FORMU! Ulaşım desteği kimlere verilecek? 2022 Ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak?
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